В Китае семью не пустили в самолет из-за следов укусов на теле ребенка

Сотрудники аэропорта в Китае сняли семью с рейса из-за следов укусов на теле ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, супруги Джонатан Артур и Сюнь Сунь, проживающие в Шанхае, планировали поездку в Лондон на свадьбу родственников самолетом авиакомпании British Airways. Перед посадкой на лайнер они заметили небольшие укусы на ноге своего сына Джозефа и спросили сотрудников авиакомпании, где можно приобрести противоаллергическое лекарство на всякий случай.

Затем, пишет издание, медики аэропорта посоветовали нанести мазь и подождать 10 минут, но персонал British Airways потребовал консультации со своим медэкспертом. Как уточняется, родители сами рассказали, что у ребенка есть аллергия на арахис.

Отмечается, что семья проконсультировалась с онлайн-врачом, который подтвердил, что это обычные укусы насекомых, и после обработки мазью покраснения исчезли, но авиакомпания потребовала официальное "разрешение на полет" от врача. В результате супругов и ребенка сняли с рейса.

В итоге супруги были вынуждены переоформить билеты на другой рейс. Теперь они планируют потребовать компенсацию от British Airways и агентства по бронированию за испорченное путешествие.

Представители компании British Airways заявили, что всегда серьезно относится к здоровью и безопасности пассажиров. Однако отец семейства отметил, что ему непонятно, как сотрудник авиакомпании, не являющийся врачом, мог поставить диагноз и запретить посадку, не видя самого состояния кожи ребенка.

Ранее сообщалось, что казахстанка погибла в аэропорту Египта из-за рухнувшего рекламного щита.