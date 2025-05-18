Казахстанка погибла в аэропорту Египта из-за рухнувшего рекламного щита: еще две туристки пострадали

Рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась в воздушной гавани Шарм-еш-Шейха в ночь на 18 мая 2025 года.

"С родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана", – рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В МИД Казахстана уточнили, что министр гражданской авиации Египта взял инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия проводят следственные мероприятия.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК обратились к отечественным студентам, которые находятся на территории США, по поводу виз. Казахстанцам рекомендовали не паниковать, если их документы окажутся аннулированными и посоветовали обращаться в учебные заведения.