Пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США

Сила ветра в 270 км/ч в час от катастрофического торнадо в Кентукки, пронесшегося по штату 17 мая 2025 года, буквально разорвала супругов, которые крепко держались друг за друга – им оторвало по одной руке, сообщает Zakon.kz.

Пол и Гейл Клайн в спальне своего дома в Лондоне, штат Кентукки, пытались укрыться от торнадо, разрушающем все на своем пути. Испуганные муж и жена держались за руки, пытаясь поддержать друг друга. Торнадо пронесся сквозь их дом и вырвал Пола и Гейл, которым обоим за 60, из объятий друг друга – вместе с их руками.

"Врачи сказали, что у них оторвало противоположные руки, потому что они держались друг за друга", – приводит The New York Post слова их племянницы Бренди Боуман.

После того как смерч прошел, сосед пошел проверить супругов и услышал крики Гейл из-под обломков их разрушенного дома. Она кричала, что видит оторванную руку в коридоре.

"Она сказала: "Помогите, я вижу руку в коридоре", – рассказала Боуман.

Оказалось, что это была собственная рука Гейл – ее оторвало во время торнадо.

Спасатели срочно прибыли к дому Клайнов и нашли их под завалами с критическими травмами. Их вытащили и доставили в ближайшую больницу.

У Гейл также были проколоты легкие, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Пол идет на поправку, но все еще находится в больнице.

СМИ также пишут, что собака четы – 12-летняя Сейди – чудом выжила во время торнадо. Ее нашли в спальне Пола и Гейл, где она ждала своих хозяев.

Разрушительный торнадо прошел по штатам Кентукки и Миссури. В результате 21 человек погиб. В Кентукки без электричества после шторма на некоторое время остались более 99 тыс. потребителей, а в Миссури – 84 тыс. человек.