Ураган "Эрик" может стать самым разрушительным – ученые

Ураган "Эрик", сформировавшийся в южной части Тихого океана у берегов Мексики, всего за 18 часов увеличил скорость ветра на 80 км/ч и продолжает стремительно набирать мощь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press, столь быстрое усиление шторма вызывает обеспокоенность среди ученых и может свидетельствовать о новом климатическом тренде.

По данным метеорологов, в 2024 году уже зафиксировано 34 случая так называемой быстрой интенсификации, когда ветер в урагане усиливается как минимум на 55 км/ч за сутки. Это почти в два раза превышает средние показатели предыдущих лет. "Эрик" развивается в почти идеальных условиях: температура морской поверхности крайне высока, влажность в атмосфере повышена, а сухие воздушные массы отсутствуют.

Хотя ураган еще не достиг максимальной категории, эксперты уже сравнивают его по скорости усиления с разрушительным ураганом "Отис", обрушившимся на Акапулько в октябре 2023 года. Однако метеорологи подчеркивают, что "Эрик" пока менее опасен, он появился раньше в сезоне и питается менее теплыми глубинными водами.

Тем не менее, "Эрик" может стать самым мощным ураганом, обрушившимся на южное побережье Мексики в начале сезона. Ученые отмечают, что количество ураганов, быстро набирающих силу, неуклонно растет, и эта тенденция, вероятно, связана с глобальным изменением климата. Климатолог Керри Эмануэль подчеркивает: поведение "Эрика" вписывается в растущее число штормов, становящихся одновременно более влажными и разрушительными.

"Эрик" уже стал пятым штормом в восточной части Тихого океана менее чем за месяц после открытия сезона – это выше нормы. По прогнозам, он достигнет берегов Мексики с еще большей силой в ближайшие дни.

А ранее сообщалось, что ураганный ветер накрыл Павлодарскую область. В результате шквалистого ветра зафиксирован один смертельный случай и множество травм, полученных в основном от падения деревьев.