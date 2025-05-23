Резня произошла на вокзале в Гамбурге: много жертв

Вечером 23 мая на центральном вокзале Гамбурга произошла резня, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Из-за нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает NDR.

Известно о как минимум 12 пострадавших. Сразу после этого полиция, по заявлениям прессы, развернула на месте "крупную операцию".

🇩🇪⚡A knife attack at the Hamburg Subway, Germany, injuring at least 12 people. pic.twitter.com/G6AZt0SNxc — Mikheil Khachidze (@mishakhachidze) May 23, 2025

По подозрению в совершении преступления задержана женщина, а правоохранители начали проведение "крупной полицейской операции". Личность нападавшей и мотивы пока не разглашаются.

BREAKING 🔴 HAMBURG



Woman arrested after terror knife spree on train. Video pic.twitter.com/YsrHsSXR6n — Israel Latest🇮🇱 Operation Gideon's Chariots🇺🇦 (@JerusalemDiary) May 23, 2025

Пожилая семейная пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США.