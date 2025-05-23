#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.84
579.7
6.39
Мир

Резня произошла на вокзале в Гамбурге: много жертв

Резня на вокзале Гамбурга, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 23:13 Фото: pixabay
Вечером 23 мая на центральном вокзале Гамбурга произошла резня, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Из-за нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает NDR.

Известно о как минимум 12 пострадавших. Сразу после этого полиция, по заявлениям прессы, развернула на месте "крупную операцию".

По подозрению в совершении преступления задержана женщина, а правоохранители начали проведение "крупной полицейской операции". Личность нападавшей и мотивы пока не разглашаются.

Пожилая семейная пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Британии семейная пара нашла редкую древнеримскую статую
Мир
20:20, Сегодня
В Британии семейная пара нашла редкую древнеримскую статую
Сколько стоит членство в частных клубах Трампа
Мир
18:55, Сегодня
Сколько стоит членство в частных клубах Трампа
Международный скандал случился на Эвересте из-за допинга альпинистов
Мир
18:18, Сегодня
Международный скандал случился на Эвересте из-за допинга альпинистов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: