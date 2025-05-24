Резня на вокзале в Гамбурге: нападавшую с ножом отправили в психлечебницу

24 мая суд отправил в психлечебницу подозреваемую в ножевой атаке на вокзале в Гамбурге, сообщает Zakon.kz.

Вечером 23 мая на центральном вокзале Гамбурга произошла резня. В результате ножевой атаки на центральном вокзале Гамбурга вечером 23 мая пострадали 18 человек. В критическом состоянии оказались четыре человека, к полудню 24 мая его удалось стабилизировать.

39-летняя женщина не имеет постоянного места жительства и страдает психическим заболеванием, пишет Deutsche Welle. В полиции подтвердили тот факт, что не обнаружили политической мотивации в ее действиях.

В полиции утверждают, что нападение было остановлено "очень быстрым вмешательством" двух прохожих и патруля. В настоящее время нет никаких доказательств того, что в момент совершения преступления женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер написал в Х, что несколько пострадавших уже выписались из больницы. Их количество он не уточнил.

Nach den Erkenntnissen der Polizei sind die schwerverletzten Personen in stabilem Zustand. Einige Verletzte konnten bereits aus den Kliniken entlassen werden. Das ist eine große Erleichterung. Ich hoffe, dass sie sich gut erholen, und wünsche ihnen & ihren Angehörigen viel Kraft. https://t.co/9CIxzzFtyj — Peter Tschentscher (@TschenPe) May 24, 2025

По данным СМИ, ранее подозреваемая неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице и привлекала внимание правоохранителей. По некоторым сведениям, ее выписали из психлечебницы всего за день до атаки.

В середине мая пациент психбольницы в Германии устроил бунт.