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Мир

Резня на вокзале в Гамбурге: нападавшую с ножом отправили в психлечебницу

Ножевая атака в Гамбурге, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 03:03 Фото: dw
24 мая суд отправил в психлечебницу подозреваемую в ножевой атаке на вокзале в Гамбурге, сообщает Zakon.kz.

Вечером 23 мая на центральном вокзале Гамбурга произошла резня. В результате ножевой атаки на центральном вокзале Гамбурга вечером 23 мая пострадали 18 человек. В критическом состоянии оказались четыре человека, к полудню 24 мая его удалось стабилизировать.

39-летняя женщина не имеет постоянного места жительства и страдает психическим заболеванием, пишет Deutsche Welle. В полиции подтвердили тот факт, что не обнаружили политической мотивации в ее действиях.

В полиции утверждают, что нападение было остановлено "очень быстрым вмешательством" двух прохожих и патруля. В настоящее время нет никаких доказательств того, что в момент совершения преступления женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер написал в Х, что несколько пострадавших уже выписались из больницы. Их количество он не уточнил.

По данным СМИ, ранее подозреваемая неоднократно проходила лечение в психиатрической больнице и привлекала внимание правоохранителей. По некоторым сведениям, ее выписали из психлечебницы всего за день до атаки.

В середине мая пациент психбольницы в Германии устроил бунт.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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