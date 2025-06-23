Катар открыл воздушное пространство
Фото: Х/qatarairways
Ночью 24 июня воздушное пространство Катара сделали открытым, сообщает Zakon.kz.
Управление гражданской авиации Катара на своей странице в Х объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.
"Главное управление гражданской авиации объявляет о возобновлении воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию", – говорится в заявлении.
Фото: X/qatarairways
Известно, что за вечер понедельника около сотни рейсов лучшей авиакомпании мира Qatar Airways, которые летели в Доху, были перенаправлены в другие аэропорты. Предполагается, что это отразится на расписании полетов авиакомпании в ближайшие пару дней.
Воздушное пространство Ирана, ОАЭ и Бахрейна закрыто из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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