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Мир

Катар открыл воздушное пространство

Воздушное пространство Катара открыто, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 04:04 Фото: Х/qatarairways
Ночью 24 июня воздушное пространство Катара сделали открытым, сообщает Zakon.kz.

Управление гражданской авиации Катара на своей странице в Х объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.

"Главное управление гражданской авиации объявляет о возобновлении воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию", – говорится в заявлении.

Фото: X/qatarairways

Известно, что за вечер понедельника около сотни рейсов лучшей авиакомпании мира Qatar Airways, которые летели в Доху, были перенаправлены в другие аэропорты. Предполагается, что это отразится на расписании полетов авиакомпании в ближайшие пару дней.

Воздушное пространство Ирана, ОАЭ и Бахрейна закрыто из-за ситуации на Ближнем Востоке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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