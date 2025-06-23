Катар открыл воздушное пространство

Ночью 24 июня воздушное пространство Катара сделали открытым, сообщает Zakon.kz.

Управление гражданской авиации Катара на своей странице в Х объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.

"Главное управление гражданской авиации объявляет о возобновлении воздушного движения в воздушном пространстве Катара и возвращении обстановки к нормальному состоянию", – говорится в заявлении.

Фото: X/qatarairways

Известно, что за вечер понедельника около сотни рейсов лучшей авиакомпании мира Qatar Airways, которые летели в Доху, были перенаправлены в другие аэропорты. Предполагается, что это отразится на расписании полетов авиакомпании в ближайшие пару дней.

Воздушное пространство Ирана, ОАЭ и Бахрейна закрыто из-за ситуации на Ближнем Востоке.