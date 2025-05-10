Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня – Трамп

Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По словам американского лидера, договоренность была достигнута после продолжительных ночных переговоров, проходивших при участии американской стороны. Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение соглашения между Пакистаном и Индией.

"После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что обе страны заслуживают поздравлений за проявленный рациональный подход и высокий уровень мудрости в решении данного вопроса.

В ночь на 10 мая 2025 года правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

К утру 10 мая стало известно о минимум пяти погибших на территории Индии после ночной атаки Пакистана.