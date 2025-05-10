#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
516.01
582.47
6.26
Мир

Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня – Трамп

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 17:36 Фото: flickr/White House
Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

По словам американского лидера, договоренность была достигнута после продолжительных ночных переговоров, проходивших при участии американской стороны. Вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил достижение соглашения между Пакистаном и Индией.

"После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня", – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что обе страны заслуживают поздравлений за проявленный рациональный подход и высокий уровень мудрости в решении данного вопроса.

В ночь на 10 мая 2025 года правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

К утру 10 мая стало известно о минимум пяти погибших на территории Индии после ночной атаки Пакистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая
Мир
16:41, Сегодня
Украина готова к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая
Пожар на складе с хлором в Испании: жителям пяти муниципалитетов запретили выходить из дома
Мир
16:07, Сегодня
Пожар на складе с хлором в Испании: жителям пяти муниципалитетов запретили выходить из дома
Новый Папа Римский оказался поклонником футбола: за какой клуб он болеет?
Мир
14:16, Сегодня
Новый Папа Римский оказался поклонником футбола: за какой клуб он болеет?
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: