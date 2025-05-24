Блэкаут в Каннах: во время кинофестиваля отключилось электричество

Масштабный блэкаут произошел во французских Каннах, где вся западная часть Приморских Альп лишилась электричества, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ передают, что в регионе не работают интернет, мобильная связь, отключились лифты и светофоры.

Отмечается, что сегодня, 24 мая, на Лазурном берегу завершается 78-й Каннский кинофестиваль. Желающие попасть на мероприятие испытывают трудности с показом билетов из-за отсутствия интернет-соединения. В субботу проходят последние кинопоказы перед объявлением победителя основного конкурса, в котором участвуют около 20 картин, сообщает телеканал France 3.

"С 10 утра отключение электроэнергии затронуло Канн и близлежащие коммуны, в результате чего 160 тыс. домов остались без электричества", – говорится в сообщении оператора энергосетей RTE. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По данным оператора, отключение света произошло в результате серии аварий. Сначала произошел пожар на электроподстанции в районе Канна, потом упала опора высоковольтной линии электропередач рядом с городом.

❗️⚡️🇫🇷 – Power Outage Disrupts Southeast France, Impacts Cannes Film Festival



A power outage struck southeast France on Saturday morning, affecting 160,000 households and disrupting the Cannes Film Festival’s closing ceremony, where the Palme d’Or is awarded.



The blackout,… pic.twitter.com/PkoSOXSO7B — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 24, 2025

Согласно заявлению местной жандармерии, отключение электричества вызвано злоумышленниками.

С 13 по 24 мая французская Ривьера вновь стала эпицентром мирового кинематографа: в легендарном Palais des Festivals проходит 78-й Каннский международный кинофестиваль