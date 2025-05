Блэкаут в Каннах: во время кинофестиваля отключилось электричество

Местные СМИ передают, что в регионе не работают интернет, мобильная связь, отключились лифты и светофоры.

Отмечается, что сегодня, 24 мая, на Лазурном берегу завершается 78-й Каннский кинофестиваль. Желающие попасть на мероприятие испытывают трудности с показом билетов из-за отсутствия интернет-соединения. В субботу проходят последние кинопоказы перед объявлением победителя основного конкурса, в котором участвуют около 20 картин, сообщает телеканал France 3.

По данным оператора, отключение света произошло в результате серии аварий. Сначала произошел пожар на электроподстанции в районе Канна, потом упала опора высоковольтной линии электропередач рядом с городом.

❗️⚡️🇫🇷 – Power Outage Disrupts Southeast France, Impacts Cannes Film Festival



A power outage struck southeast France on Saturday morning, affecting 160,000 households and disrupting the Cannes Film Festival’s closing ceremony, where the Palme d’Or is awarded.



The blackout,… pic.twitter.com/PkoSOXSO7B