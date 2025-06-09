Звездных футболистов сборной Грузии ограбили в Каннах

В минувшие выходные ведущие игроки грузинской сборной по футболу Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили подверглись ограблению на знаменитом курорте в Каннах (Франция), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы федерации футбола Грузии Geo Team, кража произошла в доме, где футболисты проводили отпуск со своими семьями.

Преступники украли драгоценности, сумки и часы. В момент происшествия в доме никого не было.

Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили вместе выступают в чемпионате Франции: первый за ПСЖ, в второй за "Сент-Этьен".

Фото: Instagram/geo__team

Кварацхелия ныне является самым узнаваемым и дорогостоящим футболистом Грузии. Один из его голов недавно стал победным в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, когда ПСЖ, честь которого он защищает, обыграл итальянский "Интер" – 5:0.