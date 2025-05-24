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Мир

Маск разочаровался в политической деятельности

Илон Маск разочаровался в политике, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 04:33 Фото: whitehouse
Глава департамента государственной эффективности США Илон Маск разочаровался в политике, сообщает Zakon.kz.

Одержимость Илона Маска политикой переросла в разочарование из-за трудностей в достижении результатов, пишет The Washington Post. Политика занимала центральное место в жизни Маска большую часть прошлого года, но за последнее время его политический энтузиазм угас.

"Бизнесмен разочаровался из-за того, какое влияние его деньги могут оказывать на американскую политическую систему", – пишет The Washington Post.

Кроме того, Маск стал всерьез беспокоиться о безопасности – как своей, так и своей семьи. Ранее миллиардер заявлял, что получал множество угроз убийством из-за попыток сократить федеральные расходы правительства.

"Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний", – говорится в публикации.

Теперь он намерен переключить внимание на компании Tesla и SpaceX. По мнению Маска, перебои в работе X на этой неделе показали необходимость крупных операционных улучшений.

"Я должен быть предельно сосредоточен на X/xAI и Tesla (плюс запуск Starship на следующей неделе), поскольку у нас внедряются критически важные технологии", – написал предприниматель в X.

Маск отметил, что команда вернется к работе "24/7 и сну в конференц-залах/серверных/производственных помещениях".

Фото: X/ElonMusc

На днях Маск похвастался роботом Tesla Optimus, которых подготовили для замены домохозяек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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