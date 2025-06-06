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Мир

Ссора с Трампом обошлась Илону Маску в 34 млрд долларов

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 09:51 Фото: flickr/Daniel Oberhaus
Американский предприниматель и экс-глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск потерял 34 млрд долларов за один день из-за конфликта с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют обновленные 6 июня данные "Индекса миллиардеров" агентства Bloomberg.

Теперь состояние Маска оценивается в 334,5 млрд долларов, однако он все еще занимает первое место в списке богатейших людей мира. Так, за 2025 год американский предприниматель потерял 97,9 млрд долларов.

Илон Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. Предприниматель назвал его "мерзостью" и добавил, что проект существенно увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и возложит на американских граждан непосильное долговое бремя.

В ответ Трамп 5 июня 2025 года заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Американский лидер предположил, что Маск расстроен из-за отмены мандата администрацией Белого дома на электромобили.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

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Андрей Дюсупов
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