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Мир

Интервью Илона Маска беспокоят администрацию Белого дома

Илон Маск,, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 16:56 Фото: TED/Bret Hartman
Окружение президента США Дональда Трампа считает, что миллиардеру и главе Департамента государственной эффективности США Илону Маску не стоит часто давать интервью, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили журналисты телеканала NBC News со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По их данным, критические комментарии Маска по вопросам социального обеспечения противоречат словам президента и вызывают беспокойство среди членов республиканской партии. В связи с этим в правительстве США усомнились в том, что главе DOGE стоит так часто общаться с журналистами.

Источники NBC News в Белом доме отметили, что высказывания Маска о соцобеспечении могут вызвать беспокойство у пенсионеров, однако не повлияют на политику Трампа.

"Мы не планируем трогать социальное обеспечение", – подчеркнули инсайдеры.

Ранее в DOGE отчитались о том, что американские власти признали умершими 3,2 миллиона жителей США старше 120 лет, которые в базах числились как до сих пор живущие люди. Еще в феврале Маск обратил внимание на то, что в базе системы социального обеспечения есть множество людей, которым на этот момент уже исполнилось от 120 до 369 лет.

В феврале 2025 года новый департамент США по государственной эффективности, который возглавил Илон Маск, призвал американцев сообщать о мошенничестве, растратах и злоупотреблениях в ведомствах и космическом агентстве.

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Андрей Дюсупов
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