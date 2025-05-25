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Мир

Турция планирует создать в Сирии военные базы – СМИ

флаг Турции, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 14:25 Фото: pixabay
Турецкие Вооруженные силы рассчитывают создать в Сирии военные базы в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Türkiye, которая ссылается на источники в органах безопасности страны, Анкара окажет помощь сирийским властям в том, что касается организации армии и сил безопасности.

"Источники указали, что турецкие ВС для борьбы с "Исламским государством"* создадут в Сирии базу ВВС и базу ВМС", – сообщило издание.

По данным газеты, в рамках борьбы с ИГ* в Сирии проводят регулярные встречи пяти стран, в том числе Турции, обсуждающих механизм борьбы с группировкой. При этом не уточняется, какие еще государства вовлечены в переговоры.

Источники отметили, что Турция будет вносить значительный вклад в безопасность в САР. Также газета отмечает, что возможная встреча турецкого президента с американским лидером позволит решить ряд ключевых вопросов в сирийской проблематике.

* Террористическая группировка, запрещенная в Казахстане.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров.

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Андрей Дюсупов
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