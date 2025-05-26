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Мир

Природный рекорд: в Индонезии вулкан извергся 11 раз за сутки

Вулкан извергает лаву в воздух, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 06:15 Фото: pexels
Одиннадцать извержений вулкана Семеру зафиксировали в течение суток на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Как передает индонезийский портал Tempo, столб пепла, образовавшийся в результате извержений, достиг высоты 1 200 м над кратером вулкана или 4 876 м над уровнем моря.

Центр вулканологии страны порекомендовал местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на 8 км с юго-востока от вулкана, а также запретил находиться в радиусе 3 км от него из-за опасности выбрасывания раскаленных камней.

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоит из 18 тыс. островов. Он находится в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за этого регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии сосредоточено более 500 вулканов, из них действующих – около 130.

Ранее из ядра Земли обнаружили масштабную "утечку" золота.

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Аксинья Титова
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