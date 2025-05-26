В России школьнику вручили медаль за спасение людей в "Крокус Сити Холле"

В российском Красногорске 16-летнего школьника Ислама Халилова наградили медалью МЧС РФ "За спасение на пожаре", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, представленную награду вручают людям, которые проявили отвагу в условиях, связанных с риском для жизни.

Когда произошел теракт, ученик 9-го класса образовательного центра "Вершина" работал в гардеробе торгового центра "Крокус Сити Холл".

В условиях ЧП он не поддался панике и, в соответствии с инструкциями, эвакуировал людей из здания. Благодаря его отважным действиям более 100 человек выбрались на улицу из горящего ТЦ через служебный вход.

Школьник работал с 14 лет, потому что у его родителей проблемы с финансами. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково, где ему выделили жилье после теракта. В квартире, помимо Халилова, живут еще пять человек – родители мальчика, бабушка, брат и сестра. В апреле прошлого года Халилову был вручен грант на обучение в одном из российских вузов.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли после атаки смертника на школьный автобус в Пакистане.