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Мир

В России школьнику вручили медаль за спасение людей в "Крокус Сити Холле"

Школьник, герой, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 07:40 Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
В российском Красногорске 16-летнего школьника Ислама Халилова наградили медалью МЧС РФ "За спасение на пожаре", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, представленную награду вручают людям, которые проявили отвагу в условиях, связанных с риском для жизни.

Когда произошел теракт, ученик 9-го класса образовательного центра "Вершина" работал в гардеробе торгового центра "Крокус Сити Холл".

В условиях ЧП он не поддался панике и, в соответствии с инструкциями, эвакуировал людей из здания. Благодаря его отважным действиям более 100 человек выбрались на улицу из горящего ТЦ через служебный вход.

Школьник работал с 14 лет, потому что у его родителей проблемы с финансами. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково, где ему выделили жилье после теракта. В квартире, помимо Халилова, живут еще пять человек – родители мальчика, бабушка, брат и сестра. В апреле прошлого года Халилову был вручен грант на обучение в одном из российских вузов.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли после атаки смертника на школьный автобус в Пакистане.

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Аксинья Титова
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