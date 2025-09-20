Страшный пожар в центре Астаны: горожанин, спасший людей, получил госнаграду

В Астане 20 сентября вручили государственную награду гражданину, проявившему мужество и самоотверженность при спасении людей во время пожара, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДЧС, согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, Айдын Тулеген удостоен медали "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін".

Инцидент произошел 18 сентября на улице Достык: в одном из ресторанов вспыхнул пожар. Айдын Тулеген, не раздумывая, вошел в здание жилого комплекса, предупредил жителей об опасности и помог им эвакуироваться. Благодаря его решительным действиям удалось сохранить жизни людей.

Фото: ДЧС Астаны

В ДЧС отметили, что поступок Тулегена стал примером героизма, высокой человечности и гражданской ответственности.

18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык, 12/1. Акиматом совместно с ДЧС и ДП города на месте оперативно был создан штаб. Квартиры, пострадавшие при пожаре в Астане, отремонтируют за счет собственника кафе.

