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Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 человек

завалы в &quot;Крокус сити холле&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 18:33 Фото: МЧС РФ
Следственный комитет РФ заявил о том, что число погибших в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 133 человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении Следственного комитета.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". Ранее сообщалось о 115 погибших. После теракта Путин обратился к россиянам.

23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.

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