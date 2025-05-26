Канцлер Германии заявил о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине

Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальность поставляемого Украине оружия, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на Европейском форуме WDR.

"Ограничений по дальности больше нет – ни от англичан, ни от французов, ни от нас. И от американцев тоже", – цитирует канцлера немецкое издание Spiegel.

По словам Мерца, Украина теперь может атаковать военные цели на территории России, чтобы защищать себя. Он отметил, что "дальний огонь" означает использование вооружений, способных поражать цели в глубине страны.

"Страна не может эффективно обороняться, если ограничена только своей территорией", – добавил он.

Мерц заверил, что Германия продолжит военную поддержку Украины.

Ранее западные страны ограничивали использование своего оружия, запрещая Украине наносить удары по территории России, особенно вглубь страны. Эти меры объясняли опасениями эскалации. Это касается, в частности, ракет Storm Shadow, SCALP и американских ATACMS.

10 мая в Киеве прошла встреча президентов Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши.

