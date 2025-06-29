Германия потребовала доступ к ядерному оружию

Фото: pexels

Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан заявил, что для защиты Германии недостаточно американского ядерного оружия, поэтому Берлин должен получить доступ к арсеналу Великобритании или Франции, сообщает Zakon.kz.

О своем желании политик заявил в интервью изданию Welt. "Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами", – высказался политик. По его словам, европейские страны должны создать общий "ядерный зонтик", и это возможно только при лидерстве ФРГ. Шпан считает, что без ядерного сдерживания страны ЕС станут "игрушками мировой политики". Ранее Германия решила заморозить программу воссоединения семей.

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