Германия потребовала доступ к ядерному оружию
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Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан заявил, что для защиты Германии недостаточно американского ядерного оружия, поэтому Берлин должен получить доступ к арсеналу Великобритании или Франции, сообщает Zakon.kz.
О своем желании политик заявил в интервью изданию Welt.
"Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами", – высказался политик.
По его словам, европейские страны должны создать общий "ядерный зонтик", и это возможно только при лидерстве ФРГ. Шпан считает, что без ядерного сдерживания страны ЕС станут "игрушками мировой политики".
Ранее Германия решила заморозить программу воссоединения семей.
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