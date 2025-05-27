Бывший сотрудник Гарварда пять лет торговал человеческими останками

Экс-сотрудник Гарвардского университета в течение пяти лет вместе со своей женой воровал из морга человеческие останки и продавал их заинтересованным клиентам. Эта история, произошедшая в одном из самых престижных учебных заведений в Америке, потрясла общественность, сообщает Zakon.kz.

Так, 57-летний Седрик Лодж, будучи менеджером морга, выносил части останков людей, завещавших после смерти свои тела науке.

При этом мужчина соблюдал осторожность – он "работал" только с трупами, которые уже использовались в учебных целях, но пока не были погребены.

В публикации издания РБК LIfe отмечено, что особым спросом у клиентов пользовались головы, кости, мозги и кожа.

Помощником мужчины в ведении подпольного "бизнеса" была его жена Дениз. К примеру, один из клиентов за три года перевел на ее счет 37 тысяч долларов (почти 19 млн тенге).

В настоящее время супруги ожидают приговора.

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