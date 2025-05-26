Президент Макрон прилюдно получил пощечину от супруги
Известно, что 25 мая 2025 года супруги прилетели с официальным визитом во Вьетнам.
На кадрах видно, что инцидент произошел перед выходом из самолета. Когда экипаж открыл дверь, в проеме появился французский лидер. Именно в этот момент ему дали пощечину. После этого Макрон с супругой вышли из самолета.
Tout mon soutien à ceux qui subissent la violence.— Réfractaire le retour 👑 (@Refractaire) May 25, 2025
Courage Macron, ne te laisse jamais faire face à un homme violent. 😏 pic.twitter.com/Xq3r2rWwzg
Сам же Макрон опубликовал видео, как чета спускается по трапу.
В Елисейском дворце позднее заявили, что между супругами не было конфликта.
Согласно публикации РБК, Макрон и его жена просто решили подурачиться и "пошуметь", это их способ "расслабиться" перед официальным мероприятием.
Пользователи Сети часто обсуждают французскую пару.
Известно, что в 2007 году Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблен со школьных времен. Своих детей не имеет, у Брижит трое детей от прежнего брака и семь внуков.
Не так давно Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании.