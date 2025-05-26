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Мир

Президент Макрон прилюдно получил пощечину от супруги

Макрон, жена, инцидент, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 15:14 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Сегодня, 26 мая 2025 года, социальные сети пестрят видео с кадрами, как президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит. Эта ситуация вызвала бурную реакцию у аудитории, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 25 мая 2025 года супруги прилетели с официальным визитом во Вьетнам.

На кадрах видно, что инцидент произошел перед выходом из самолета. Когда экипаж открыл дверь, в проеме появился французский лидер. Именно в этот момент ему дали пощечину. После этого Макрон с супругой вышли из самолета.

Сам же Макрон опубликовал видео, как чета спускается по трапу.

В Елисейском дворце позднее заявили, что между супругами не было конфликта.

Согласно публикации РБК, Макрон и его жена просто решили подурачиться и "пошуметь", это их способ "расслабиться" перед официальным мероприятием.

Пользователи Сети часто обсуждают французскую пару.

Известно, что в 2007 году Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблен со школьных времен. Своих детей не имеет, у Брижит трое детей от прежнего брака и семь внуков.

Не так давно Макрон попал в неловкую ситуацию на мероприятии Европейского политического сообщества в столице Албании.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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