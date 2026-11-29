В Мексике подтвердили древний возраст человеческого скелета, обнаруженного в 2021 году во время археологических раскопок на территории международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса. Останки, получившие имя Йоцин, могут принадлежать одному из первых жителей Америки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Национальный институт антропологии и истории страны (INAH) со ссылкой на результаты двух лабораторных исследований, возраст скелета оценивается в диапазоне от 13 087 до 11 700 лет. Анализ образца коллагена, проведенный в Бельгии, показал датировку 13 087–12 987 лет до настоящего времени. Исследование биоапатита в Университете Джорджии в США дало результат 12 050–11 700 лет.

Таким образом, Йоцин вошел в число 23 древнейших человеческих скелетов, найденных в бассейне Мехико. После завершения исследований его планируют включить в коллекцию докерамических останков Национального музея антропологии, где уже хранятся 22 подобных экземпляра.

Скелет обнаружили на северо-западе аэропорта в слоях почвы, связанных с поздним плейстоценом. В тех же отложениях находили останки мамонтов и доисторических верблюдов. Сначала археолог Израиль Пенья принял кости за останки животного, но после расширения раскопок стало понятно, что перед ним человеческий скелет.

Фото: INAH

По оценке физического антрополога Артуро Талаверы Гонсалеса, Йоцин отличался необычайно крепким телосложением и массивными костями. Его рост составлял около 1,75 м. Специалист также обратил внимание на сильную стертость зубов при полном отсутствии кариеса. Подобные особенности он связывает с образом жизни древних охотников-собирателей, которые жевали твердые корни и кору, а также использовали зубы для обработки шкур и растительных волокон.

Во время раскопок не обнаружили погребальных предметов или других артефактов. Однако археологи тщательно зафиксировали расположение останков, взяли образцы почвы и костей для дальнейшего изучения.

Фото: INAH

В первом квартале 2027 года ожидаются результаты геномного исследования скелета, которое проведут в Университете Бургоса в Испании. Ученые рассчитывают установить происхождение человека и его генетическую линию. Эти данные могут помочь лучше понять миграции древних популяций на американском континенте.

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