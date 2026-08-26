США приостановили выдачу иммиграционных виз по всему миру

Администрация президента Дональда Трампа приостановила назначенные собеседования для получения иммиграционных виз в посольствах и консульствах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Economic Times со ссылкой на Financial Times, госдепартамент США проводит дополнительное и углубленное обучение сотрудников консульских служб. Их будут учить выявлять заявителей, которые в будущем могут зависеть от государственных пособий в США.

В американском ведомстве заявили, что при рассмотрении заявлений будут учитывать, сможет ли человек самостоятельно обеспечивать себя.

Именно с этим госдепартамент США связывает приостановку собеседований для получения виз. Заявители, у которых уже было назначено собеседование, получили электронные письма с сообщением об отмене или переносе собеседования. Правительство страны сообщит новые даты всем заявителям позже. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили сроки возобновления собеседований.

Это не первый шаг к ужесточению иммиграционной политики. 25 августа 2026 года стало известно, что администрация президента США готовится аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев.

А 6 августа 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм. Речь идет о случаях, когда иностранные граждане приезжают для рождения ребенка, который впоследствии получает американское гражданство.