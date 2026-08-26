#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Мир

США приостановили выдачу иммиграционных виз по всему миру

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 13:03 Фото: flickr/White House
Администрация президента Дональда Трампа приостановила назначенные собеседования для получения иммиграционных виз в посольствах и консульствах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Economic Times со ссылкой на Financial Times, госдепартамент США проводит дополнительное и углубленное обучение сотрудников консульских служб. Их будут учить выявлять заявителей, которые в будущем могут зависеть от государственных пособий в США.

В американском ведомстве заявили, что при рассмотрении заявлений будут учитывать, сможет ли человек самостоятельно обеспечивать себя.

Именно с этим госдепартамент США связывает приостановку собеседований для получения виз. Заявители, у которых уже было назначено собеседование, получили электронные письма с сообщением об отмене или переносе собеседования. Правительство страны сообщит новые даты всем заявителям позже. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили сроки возобновления собеседований.

Это не первый шаг к ужесточению иммиграционной политики. 25 августа 2026 года стало известно, что администрация президента США готовится аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев.

А 6 августа 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм. Речь идет о случаях, когда иностранные граждане приезжают для рождения ребенка, который впоследствии получает американское гражданство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Визы, студенты, США
01:51, 28 мая 2025
США приостановили новые собеседования на студенческие визы
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
13:57, 25 августа 2026
В США намерены лишить виз до 200 тысяч иностранцев
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
15:15, 22 августа 2026
Суд отменил запрет Трампа на иммиграционные визы для граждан 75 стран, включавший Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спорт-Экспресс&quot; отметил игру Покатилова за &quot;Сабах&quot; против &quot;Хапоэля&quot; в ЛЧ
13:49, Сегодня
"Спорт-Экспресс" отметил игру Покатилова за "Сабах" против "Хапоэля" в ЛЧ
Сборная Казахстана по боксу в штатном режиме готовится к Азиатским играм
13:35, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу продолжает подготовку к Азиатским играм в Казахстане
Филип Хргович
13:16, Сегодня
"Это разрушит его душу": Хргович "предсказал крах" Итаумы в случае завоевания пояса
Новые правила для делегаций
13:01, Сегодня
Единые нормы формирования спортивных делегаций впервые внедрены в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: