#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
510.84
579.7
6.39
Мир

Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

США, президент США, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 13:14 Фото: whitehouse
В Америке продолжается скандал с Гарвардом. Президент США Дональд Трамп потребовал от университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", – говорится в публикации политика.

Также Трамп призвал университет перестать требовать финансирование у правительства.

"У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", – добавил Трамп.

22 мая 2025 года министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов.

23 мая 2025 года суд приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения Закона об административных процедурах и первой поправки к Конституции США о свободе слова и собраний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Вылетели через стекло и упали в пропасть: подробности страшного ДТП со студенческим автобусом в Колумбии
Мир
12:41, Сегодня
Вылетели через стекло и упали в пропасть: подробности страшного ДТП со студенческим автобусом в Колумбии
В Северной Корее прошли аресты по делу о неудачном спуске корабля на воду
Мир
10:01, Сегодня
В Северной Корее прошли аресты по делу о неудачном спуске корабля на воду
Хот-доги под солнцем: в Исландии потребление фастфуда удваивается в хорошую погоду
Мир
08:20, Сегодня
Хот-доги под солнцем: в Исландии потребление фастфуда удваивается в хорошую погоду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: