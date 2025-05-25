Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

В Америке продолжается скандал с Гарвардом. Президент США Дональд Трамп потребовал от университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.

"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", – говорится в публикации политика.

Также Трамп призвал университет перестать требовать финансирование у правительства.

"У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", – добавил Трамп.

22 мая 2025 года министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов.

23 мая 2025 года суд приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения Закона об административных процедурах и первой поправки к Конституции США о свободе слова и собраний.