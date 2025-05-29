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Мир

Стало известно, что сказала Макрону его жена после публичной пощечины в самолете

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 05:58 Фото: Instagram/elysee
Эммануэль Макрон, вопреки официальному объяснению по поводу пощечины, мог серьезно поссориться со своей женой Брижит во Вьетнаме. Профессиональный чтец по губам проанализировал видео супружеской сцены, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, эксперт пришел к выводу, что президент Франции не знал, что дверь открыта, поэтому чувствовал себя неловко и попытался исправить ситуацию натянутым приветствием.

"На трапе он предлагает ей руку, но она игнорирует это, цепляясь за перила. Проходя мимо, она, кажется, бормочет что-то, что читается по губам как "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает "Держись подальше, неудачник", – рассказал чтец.

На этом ссора не заканчивается. По мнению специалиста, далее Эммануэль сказал:

"Давай попробуем, пожалуйста". И после короткого "нет" первой леди ответил фразой: "Я вижу".

Этот обмен репликами, считает чтец по губам, намекает на более глубокие проблемы в отношениях между супругами, чем было принято считать.

Ранее Макрон прокомментировал пощечину от жены.

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Аксинья Титова
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