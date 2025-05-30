Трамп с иронией отреагировал на пощечину Макрону от жены

Президент США Дональд Трамп прокомментировал курьезный инцидент, в котором супруга президента Франции Бриджит Макрон дала пощечину своему мужу Эмманюэлю Макрону, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, какой совет он мог бы дать Макрону в такой ситуации, Трамп с улыбкой заметил: "Убедитесь, что дверь остается закрытой", пишет People.



Он также добавил, что давно знаком с президентом Франции и его супругой, охарактеризовав их как "очень хороших людей", подчеркнув, что в их семье "все в порядке".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил прилюдную пощечину от жены перед выходом на трап самолета.

