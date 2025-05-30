Трамп опубликовал пост о своей "божественной миссии"

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях фотографией, на которой он идет по улице, облаченный в черное пальто, сообщает Zakon.kz.

Американский лидер сделал публикацию на своей странице в соцсети Truth Social.

Фото: truthsocial/realDonaldTrump

"Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего", – гласит подпись.

Американские журналисты обратили внимание, что фото было опубликовано после того, как суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия. В судебном вердикте отмечается, что указы американского президента о пошлинах будут упразднены.

Ранее сам Трамп отложил введение пошлин на товары из ЕС.