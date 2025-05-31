Зловещее облако нависло над трассой в США: грузовик с сотнями миллионов пчел попал в ДТП

В американском штате Вашингтон шериф округа Уотком призвал местных жителей избегать трассы, на которой перевернулся коммерческий грузовик, перевозивший 70 тыс. ульев, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в результате аварии были повреждены ульи, потому опасные насекомые "зловещим облаком" летают по округе.

"250 млн пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения", – говорится в сообщении.

Известно, что местные пчеловоды-добровольцы приехали на место, чтобы спасти как можно больше пчел. Отмечается, что они помогли восстановить ульи, которые сместились в результате аварии.

"Корпуса для ульев из перевернувшегося грузовика были извлечены, восстановлены и возвращены в эксплуатацию. К утру большинство пчел должны были вернуться в свои ульи, и те, кто отвечал за их доставку, будут отвечать за это", – заявили в офисе шерифа.

Координатор по вопросам здоровья опылителей в Департаменте сельского хозяйства штата Вашингтон Кэти Бакли заявила, что "пчелы на самом деле удивительно выносливы", поэтому она верит в благополучное разрешение ситуации.

An estimated 250 million bees are on the loose 🐝🐝🐝



A commercial truck hauling around 70,000 pounds of live honey bee hives overturned early this morning on Weidkamp Road near Lynden in Whatcom County, Washington.



Beekeeping experts and emergency crews are working to safely… pic.twitter.com/5HonDv6lOG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 30, 2025

Ранее сообщалось, что Петропавловск атаковали необычные насекомые.