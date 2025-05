Зловещее облако нависло над трассой в США: грузовик с сотнями миллионов пчел попал в ДТП

По информации NBC News, в результате аварии были повреждены ульи, потому опасные насекомые "зловещим облаком" летают по округе.

Известно, что местные пчеловоды-добровольцы приехали на место, чтобы спасти как можно больше пчел. Отмечается, что они помогли восстановить ульи, которые сместились в результате аварии.

Координатор по вопросам здоровья опылителей в Департаменте сельского хозяйства штата Вашингтон Кэти Бакли заявила, что "пчелы на самом деле удивительно выносливы", поэтому она верит в благополучное разрешение ситуации.

An estimated 250 million bees are on the loose 🐝🐝🐝



A commercial truck hauling around 70,000 pounds of live honey bee hives overturned early this morning on Weidkamp Road near Lynden in Whatcom County, Washington.



Beekeeping experts and emergency crews are working to safely… pic.twitter.com/5HonDv6lOG