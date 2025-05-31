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Мир

Зловещее облако нависло над трассой в США: грузовик с сотнями миллионов пчел попал в ДТП

грузовик с ульями перевернулся в США, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 06:13 Фото: pixabay
В американском штате Вашингтон шериф округа Уотком призвал местных жителей избегать трассы, на которой перевернулся коммерческий грузовик, перевозивший 70 тыс. ульев, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в результате аварии были повреждены ульи, потому опасные насекомые "зловещим облаком" летают по округе.

"250 млн пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения", – говорится в сообщении.

Известно, что местные пчеловоды-добровольцы приехали на место, чтобы спасти как можно больше пчел. Отмечается, что они помогли восстановить ульи, которые сместились в результате аварии.

"Корпуса для ульев из перевернувшегося грузовика были извлечены, восстановлены и возвращены в эксплуатацию. К утру большинство пчел должны были вернуться в свои ульи, и те, кто отвечал за их доставку, будут отвечать за это", – заявили в офисе шерифа.

Координатор по вопросам здоровья опылителей в Департаменте сельского хозяйства штата Вашингтон Кэти Бакли заявила, что "пчелы на самом деле удивительно выносливы", поэтому она верит в благополучное разрешение ситуации.

Ранее сообщалось, что Петропавловск атаковали необычные насекомые.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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