"Крутое пике": в США рухнул самолет с 14 людьми на борту

2 июля небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в округе Глостер в американском штате Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.

По информации FireHouse, по меньшей мере пять человек пострадали, их срочно доставили в больницу. Дополнительная информация об их состоянии не приводится.

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Катастрофа произошла недалеко от аэропорта города Уильямстаун примерно в 18:30 по казахстанскому времени.

Ранее известный своими пранками и видеороликами 30-летний британский YouTube-блогер Макс Фош оформил собственную смерть ради возврата денег от авиакомпании за неиспользованный билет.