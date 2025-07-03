"Крутое пике": в США рухнул самолет с 14 людьми на борту
Фото: pixabay
2 июля небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились как минимум 14 человек, упал в округе Глостер в американском штате Нью-Джерси, сообщает Zakon.kz.
По информации FireHouse, по меньшей мере пять человек пострадали, их срочно доставили в больницу. Дополнительная информация об их состоянии не приводится.
Катастрофа произошла недалеко от аэропорта города Уильямстаун примерно в 18:30 по казахстанскому времени.
Ранее известный своими пранками и видеороликами 30-летний британский YouTube-блогер Макс Фош оформил собственную смерть ради возврата денег от авиакомпании за неиспользованный билет.
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