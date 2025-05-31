Голые танцы в уборной бизнес-класса самолета: скандал разгорелся в британской авиакомпании

Обнаженный стюард шокировал экипаж самолета крупной британской авиакомпании British Airways во время рейса, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Sun, мужчина во время работы решил отвлечься, разделся и плясал в уборной бизнес-класса после "наркотического запоя" перед вылетом из США в Лондон. Отмечается, что на борту в это время находились 470 пассажиров.

"Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Хитроу из США. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса", – говорится в сообщении.

Как уточняется, экипаж самолета одел стюарда в предназначенную для пассажиров бизнес-класса пижаму и пристегнул к одному из кресел до конца полета. Известно, что ему оказали медицинскую помощь.

Стюард был отстранен от работы на время расследования.



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