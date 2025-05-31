#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Мир

Голые танцы в уборной бизнес-класса самолета: скандал разгорелся в британской авиакомпании

стюард шокировал пассажиров голыми танцами в бизнес-классе, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 07:51 Фото: pixabay
Обнаженный стюард шокировал экипаж самолета крупной британской авиакомпании British Airways во время рейса, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Sun, мужчина во время работы решил отвлечься, разделся и плясал в уборной бизнес-класса после "наркотического запоя" перед вылетом из США в Лондон. Отмечается, что на борту в это время находились 470 пассажиров.

"Коллеги принялись обыскивать самолет, когда он пропал, пока они раздавали еду и напитки на загруженном самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Хитроу из США. Руководитель экипажа был ошеломлен, обнаружив его полностью голым и скачущим в пляске в уборной бизнес-класса", – говорится в сообщении.

Как уточняется, экипаж самолета одел стюарда в предназначенную для пассажиров бизнес-класса пижаму и пристегнул к одному из кресел до конца полета. Известно, что ему оказали медицинскую помощь.

Стюард был отстранен от работы на время расследования.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержали пассажирку самолета из Кореи, устроившую скандал в полете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трагедия произошла на стройке в российском цирке
Мир
08:15, Сегодня
Трагедия произошла на стройке в российском цирке
Джо Байден заявил о начале лечения на фоне неутешительных прогнозов
Мир
07:05, Сегодня
Джо Байден заявил о начале лечения на фоне неутешительных прогнозов
СМИ обсуждают подарок короля Бахрейна Чарльзу III на коронацию
Мир
06:33, Сегодня
СМИ обсуждают подарок короля Бахрейна Чарльзу III на коронацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: