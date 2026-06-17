Популярная авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск
По данным Daily Mail, теперь путешественница рассматривает возможность подачи судебного иска против авиакомпании за "дискриминацию", которой она подверглась.
Саманта поделилась в Instagram подробностями пережитого ею инцидента перед рейсом British Airways из Нью-Йорка в Лондон.
Она написала: "Я забронировала билет на самолет почти два месяца назад и приехала готовой путешествовать самостоятельно, как я это делала годами, будучи инвалидом-колясочником".
Модель собиралась в поездку для участия в показе мод Bullock Inclusion, а также в конференции ООН COSP по правам людей с инвалидностью.
Саманта объяснила, почему ее не приняли на борт:
"Представленное мне объяснение было шокирующим. Мне сказали, что, так как я путешествовала одна, экипаж не мог помочь мне добраться до туалета во время полета и не мог эвакуировать меня в случае чрезвычайной ситуации".
По словам блогера, если от людей с инвалидностью ожидается, что они будут путешествовать в сопровождении другого человека, это означает, что им придется оплатить два рейса вместо одного.
"По сути, с нас берут больше денег за ту же свободу и возможности, которые пассажиры без инвалидности считают само собой разумеющимися", – считает Буллок.
Авиакомпания British Airways дала комментарий по этому поводу:
"Мы приносим извинения за произошедшее с нашим клиентом и в срочном порядке выясняем обстоятельства случившегося. Мы поддерживаем прямой контакт с клиентом, пока изучаем ситуацию".
Ранее мы писали о том, что пассажирка рейса из России пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 000 м.