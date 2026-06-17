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Мир

Популярная авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 08:45 Фото: unsplash
Модель с инвалидностью Саманта Буллок пожаловалась на авиакомпанию British Airways. Девушка не смогла попасть на борт рейса, так как путешествовала одна и экипаж компании не смог ей помочь, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, теперь путешественница рассматривает возможность подачи судебного иска против авиакомпании за "дискриминацию", которой она подверглась.

Саманта поделилась в Instagram подробностями пережитого ею инцидента перед рейсом British Airways из Нью-Йорка в Лондон.

Она написала: "Я забронировала билет на самолет почти два месяца назад и приехала готовой путешествовать самостоятельно, как я это делала годами, будучи инвалидом-колясочником".

Модель собиралась в поездку для участия в показе мод Bullock Inclusion, а также в конференции ООН COSP по правам людей с инвалидностью.

Саманта объяснила, почему ее не приняли на борт:

"Представленное мне объяснение было шокирующим. Мне сказали, что, так как я путешествовала одна, экипаж не мог помочь мне добраться до туалета во время полета и не мог эвакуировать меня в случае чрезвычайной ситуации".

По словам блогера, если от людей с инвалидностью ожидается, что они будут путешествовать в сопровождении другого человека, это означает, что им придется оплатить два рейса вместо одного.

"По сути, с нас берут больше денег за ту же свободу и возможности, которые пассажиры без инвалидности считают само собой разумеющимися", – считает Буллок.

Авиакомпания British Airways дала комментарий по этому поводу:

"Мы приносим извинения за произошедшее с нашим клиентом и в срочном порядке выясняем обстоятельства случившегося. Мы поддерживаем прямой контакт с клиентом, пока изучаем ситуацию".

Ранее мы писали о том, что пассажирка рейса из России пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 000 м.

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Аксинья Титова
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