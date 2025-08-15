#АЭС в Казахстане
Мир

Российская сторона отметила особое отношение со стороны Трампа

Встреча Путина и Трампа на Аляске, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 02:15 Фото: РИА Новости
Формат, протокол приема российской делегации на Аляске указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа. Это отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, формат, протокол, мелочи приема российской делегации указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа. По словам Мартынова, "Трамп, как опытный бизнесмен, умеет пустить пыль в глаза гостям".

И такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа за последние полгода его президентства. Явно подчеркивается, что это его главные гости и он многого ждет от предстоящих переговоров.

Он подчеркнул, что в протоколе повышенного внимания "заложен посыл, что все может быть как бывало", не зря многие эксперты усматривают исторические параллели со встречей Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

Для пресс-конференции Путина и Трампа подготовили места 200 журналистам. Речь идет о специально оборудованных местах в зале, также корреспонденты смогут зайти и послушать выступления лидеров стоя.

Ранее мы писали о том, что известно к этому часу об исторической встрече Путина и Трампа на Аляске.

Аксинья Титова
