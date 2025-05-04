Трамп намерен снизить пошлины в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в определенный момент снизит ввозные пошлины в отношении Китая, так как без этой меры Вашингтон и Пекин не смогут вести друг с другом бизнес, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Трамп не указал, в какие сроки он намерен снизить таможенные пошлины для Китая. По его мнению, Пекин "крайне сильно" стремится вести предпринимательскую деятельность с Вашингтоном, поскольку якобы экономика КНР сейчас "чувствует себя очень плохо".

Ранее сообщалось, что Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для других стран.