Москвич убил свою 17-летнюю девушку из ревности и покончил с собой
Фото: Telegram/Прокуратура Моксвы
Парень из-за ревности зарезал 17-летнюю девушку на севере Москвы, а потом покончил с собой, сообщает Zakon.kz.
Прокуратура Москвы в Telegram заявила, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
"По предварительным данным, юноша в ходе ссоры на почве ревности причинил ножом телесные повреждения 17-летней девушке, которая скончалась на месте. После этого он нанес телесные повреждения себе, от которых скончался", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО.
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