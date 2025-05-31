Москвич убил свою 17-летнюю девушку из ревности и покончил с собой

Фото: Telegram/Прокуратура Моксвы

Парень из-за ревности зарезал 17-летнюю девушку на севере Москвы, а потом покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Москвы в Telegram заявила, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"По предварительным данным, юноша в ходе ссоры на почве ревности причинил ножом телесные повреждения 17-летней девушке, которая скончалась на месте. После этого он нанес телесные повреждения себе, от которых скончался", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО.

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