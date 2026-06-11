У берегов Австралии нашли одно из крупнейших кладбищ китов в истории
Согласно исследованию, "некрополь" простирается примерно на 1,2 тыс. километров по дну Индийского океана и содержит около 500 зарегистрированных скелетов китообразных.
Масштабная научная работа показала, что останки находятся в зоне разлома Дайамантина на глубине от 4,6 до 7 км. Ученые также обнаружили здесь несколько современных экосистем, возникших вокруг останков китов.
По оценкам исследователей, в этом районе может находиться более 10 млн останков китов и других морских животных.
"Такое скопление объясняется особенностями рельефа морского дна и наличием богатой кормовой базы, которая привлекала китообразных на протяжении миллионов лет", – говорится в публикации "Известий", которые ссылаются на исследование, опубликованное в журнале Nature.
Indian Ocean: A 5.3-million-year-old deep-sea #whale necropolis in the Diamantina Zone. 👇 https://t.co/uJu2V25c1W pic.twitter.com/dWpV0aBheB— Bernadette Arnaud (@NarudaaArnaud) June 11, 2026
Особо отмечено, что открытие сделала группа океанологов под руководством профессора Пэн Сяотун с помощью глубоководного батискафа Фэньдоучжэ. В ходе экспедиций специалисты изучили сотни скоплений костей, собрали образцы и провели анализ, подтвердивший, что возраст некоторых находок достигает 5,3 млн лет.
Scientists have discovered the world's deepest and largest collection of whale remains on the ocean floor, a site they call a "whale necropolis." https://t.co/o7zzWiUR7n pic.twitter.com/KRLUTzDr0A— China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) June 11, 2026
По мнению ученых, уникальный некрополь поможет лучше понять роль китов в углеродном цикле Земли, а также историю развития глубоководных экосистем мирового океана.
Немного ранее мы рассказывали о другом открытии: тогда ученые нашли в Антарктиде следы древнего разрушенного суперконтинента.