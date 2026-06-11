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Наука и технологии

У берегов Австралии нашли одно из крупнейших кладбищ китов в истории

кит, океан, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 12:26 Фото: pixabay
Китайские ученые обнаружили у юго-западного побережья Австралии гигантское глубоководное "кладбище китов", которое формировалось на протяжении как минимум 5,3 млн лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, "некрополь" простирается примерно на 1,2 тыс. километров по дну Индийского океана и содержит около 500 зарегистрированных скелетов китообразных.

Масштабная научная работа показала, что останки находятся в зоне разлома Дайамантина на глубине от 4,6 до 7 км. Ученые также обнаружили здесь несколько современных экосистем, возникших вокруг останков китов.

По оценкам исследователей, в этом районе может находиться более 10 млн останков китов и других морских животных.

"Такое скопление объясняется особенностями рельефа морского дна и наличием богатой кормовой базы, которая привлекала китообразных на протяжении миллионов лет", – говорится в публикации "Известий", которые ссылаются на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Особо отмечено, что открытие сделала группа океанологов под руководством профессора Пэн Сяотун с помощью глубоководного батискафа Фэньдоучжэ. В ходе экспедиций специалисты изучили сотни скоплений костей, собрали образцы и провели анализ, подтвердивший, что возраст некоторых находок достигает 5,3 млн лет.

По мнению ученых, уникальный некрополь поможет лучше понять роль китов в углеродном цикле Земли, а также историю развития глубоководных экосистем мирового океана.

Немного ранее мы рассказывали о другом открытии: тогда ученые нашли в Антарктиде следы древнего разрушенного суперконтинента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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