Лев на евро: в Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на европейскую валюту

В болгарской Софии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы в защиту национальной валюты – лева, сообщает Zakon.kz.

По информации Болгарского национального радио, подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.

"Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения", – отмечает радио.

Как сообщается, организаторы из партии "Возрождение" и различных НПО намерены выразить свое несогласие как с планом замены болгарского лева, так и с отсутствием референдума по этому вопросу.

В связи с протестами в центре столицы Болгарии было заблокировано движение. Жители различных городов страны выражают опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике, и считают лев символом независимости своей страны.

#BREAKING #Bulgaria JUST IN: Large protests were held in Sofia and other major Bulgarian cities against the government’s plans to adopt the euro, with demonstrators demanding a national referendum on the issue. pic.twitter.com/SwORbkvd6A — The National Independent (@NationalIndNews) May 31, 2025

В мае 2025 года президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум по вопросу вступления страны в еврозону. Осуществить это планируют в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на мировом валютном рынке инвесторы адаптируются к меняющейся конъюнктуре: вектор их внимания все чаще смещается в сторону европейской валюты.