Лев на евро: в Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на европейскую валюту

По информации Болгарского национального радио, подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны.

Как сообщается, организаторы из партии "Возрождение" и различных НПО намерены выразить свое несогласие как с планом замены болгарского лева, так и с отсутствием референдума по этому вопросу.

В связи с протестами в центре столицы Болгарии было заблокировано движение. Жители различных городов страны выражают опасения, что переход на евро негативно отразится на экономике, и считают лев символом независимости своей страны.

#BREAKING #Bulgaria JUST IN: Large protests were held in Sofia and other major Bulgarian cities against the government’s plans to adopt the euro, with demonstrators demanding a national referendum on the issue. pic.twitter.com/SwORbkvd6A