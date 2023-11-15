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Болгарские фанаты грозят протестами из-за недопуска на матч отбора Евро-2024

Футбол Евро-2024 Недопуск Фото: Instagram/team.bulgaria
Уже несколько дней болгарские болельщики разгневаны решением своего футбольного союза о недопуске фанатов на встречу квалификационного раунда Евро-2024 между Болгарией и Венгрией. Они собираются выйти на улицы Софии с протестами, сообщает Zakon.kz.

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По информации bta.bg, отборочный матч 9-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 между Болгарией и Венгрией пройдет при пустом стадионе. Ранее Болгарский футбольный союз (БФС) в целях безопасности обратился в УЕФА с просьбой о переносе игры из Софии в Пловдив, а также о разрешении провести встречу без зрителей. 

"После беспрецедентного решения муниципалитета Пловдива нарушить предварительное соглашение об использовании стадиона "Христо Ботев" и отказать сборной Болгарии в проведении следующего матча европейской квалификации на этом объекте, а также последующих переговоров между всеми заинтересованными сторонами, в том числе и государственных органов, УЕФА распорядился, чтобы матч между Болгарией и Венгрией был сыгран на национальном стадионе имени Васила Левски в Софии 16 ноября 2023 года в 19:00 без зрителей".Заявление БФС

Причиной протестов и недовольства болгарских фанатов являются неудовлетворительные результаты, которые показывает сборная в последних матчах квалификации европейского первенства.

Некогда известная европейская сборная Болгарии ныне переживает не лучшие времена. 84-я команда рейтинга FIFA после шести туров отборочных матчей Евро-2024 находится на последнем месте таблицы подгруппы G, в ее активе всего лишь два очка.

16 ноября болгары примут у себя лидеров группы – футболистов Венгрии (14 баллов), которые практически гарантировали себе выход на чемпионат Европы. "Мадьярам" нужно набрать минимум одно очко в оставшихся двух играх.  

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