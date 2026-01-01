#Казахстан в сравнении
Мир

Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты

валюта евро, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 15:57 Фото: pixabay
1 января еще одна страна ЕС – Болгария – перешла с национальной валюты – лева – на общеевропейский евро, сообщает Zakon.kz.

Болгария является членом Евросоюза с 1 января 2007 года. Спустя почти 19 лет страна завершила процесс интеграции в еврозону. Фиксированный курс обмена болгарского лева установлен на уровне 1,95583 за один евро, благодаря чему страна стала 21-м государством еврозоны.

"Решение о присоединении Болгарии к зоне евро Совет Европейского союза утвердил 8 июля. Тогда же был официально зафиксирован курс конвертации национальной валюты, который начнет применяться с 1 января 2026 года", – пишет болгарский портал 24chasa.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года Европейский союз не окажет никакой финансовой помощи Грузии. В 2024 году ЕС прекратил оказание прямой помощи грузинским властям на сумму свыше 120 млн евро. Эти средства предназначались для проведения экономических реформ.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
