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Мир

Обнаружены останки легендарного португальского галеона с сокровищами, которым 300 лет

обломки затонувшего корабля, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 21:40 Фото: Zakon.kz
Археологи установили, что обломки затонувшего корабля у Мадагаскара принадлежат португальскому судну Nossa Senhora do Cabo, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание LiveScience.

В 1721 году корабль вышел из Гоа в Лиссабон с вице-королем, архиепископом и сокровищами на борту. Их стоимость сегодня может превышать 138 млн долларов. После шторма судно оказалось безоружным и было захвачено пиратами. Добычу вывезли на остров Сент-Мари – пиратскую базу у Мадагаскара.

Американские исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений изучали обломки 16 лет. По словам археолога Марка Агостини, всего из-под воды было поднято более 3300 предметов. Анализ конструкции судна, исторических записей и находок подтверждает, что это именно Nossa Senhora do Cabo.

Ранее мы сообщали, что возле места съемок "Игры престолов" нашли затонувший корабль.

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Асель Аукешева
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