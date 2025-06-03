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Мир

Женщина пыталась расправиться с семьей бывшего мужа грибами

Земля, грибы, лес, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 06:40 Фото: pixabay
Жительницу Австралии обвиняют в убийстве трех членов своей семьи. По версии следствия, она отравила их грибами, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, 50-летняя Эрин Паттерсон обвиняется в убийстве бывших 70-летних свекров, Дона и Гейл Паттерсон, сестры Гейл Паттерсон, а также в покушении на убийство своего бывшего мужа. 

За покушение на убийство женщине может грозить до 25 лет тюрьмы. Ее адвокат Колин Мэнди ранее заявил Верховному суду штата Виктория, что отравление было случайным.

Известно, что потенциальная отравительница подавала блюда из говядины Веллингтон, картофельного пюре и зеленой фасоли у себя дома в сельском городке Леонгарта 29 июля 2023 года.

Все четверо гостей были госпитализированы на следующий день с отравлением грибами бледной поганки, также известными как amanita phalloides, которые были добавлены в блюдо из говядины и теста. Ее бывший муж Ян Уилкинсон выжил после пересадки печени.

Отвечая на вопросы Мэнди, Паттерсон рассказала о личных проблемах с низкой самооценкой, меняющейся духовностью, сложным рождением сына и отдаленностью от семьи ее бывшего мужа.

Ранее сообщалось, что жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов".

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Аксинья Титова
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