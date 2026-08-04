Женщина не смогла отпустить молодого возлюбленного и трижды пыталась его отравить

Жительница Тайваня трижды пыталась отравить своего 23-летнего любовника из Австралии крысиным ядом, чтобы помешать его отъезду на родину, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Star, в 2023 году 23-летний австралиец Алекс Шорей изучал китайский язык в Тайване по программе обмена студентами. У него завязался роман с 40-летней Янь Цзиньпин.

"Незадолго до того, как Шорей должен был вернуться на родину, Цзиньпин подсыпала ему в сок суперварфарин – высокотоксичный антикоагулянт, который используется в качестве крысиного яда", – говорится в материалах дела.

Молодой человек попал в больницу в критическом состоянии. Позже Цзиньпин подсыпала Шорею яд еще раз уже в клинике. В третий раз она попыталась отравить любовника, когда узнала, что его отец прилетает из Австралии, чтобы забрать его домой.

Также выяснилось, что Цзиньпин пыталась обманом заставить родных Шорея подписать отказ от реанимации и набивалась им в переводчики для общения с персоналом больницы. В итоге молодого человека все же вывезли в Австралию, где тот поправился.

В конце июля Цзиньпин признали виновной в покушении. Стороне обвинения удалось доказать, что она травила любовника, чтобы не дать ему вернуться домой. Женщина вину не признала. 22 июля ее приговорили к 11 годам и 2 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в России женщина дала своим детям восьми и пяти лет таблетки с успокаивающим и противосудорожным эффектом, после чего приняла препарат сама.