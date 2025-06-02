Жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов"

Шестилетнего ребенка нашли мертвым в своем доме во Флориде (США). Это случилось после того, как представители школьной администрации попросили соцработников проверить семью, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, шериф округа Сент-Люси Ричард Р.Дель Торо рассказал, что его матери, 31-летней Ронде Паулинис, было предъявлено обвинение в убийстве. Мальчик отсутствовал в школе с 14 мая. Следователи полагают, что он был убит 18 мая.

"Из разговора с матерью мы узнали, что она верит, что Бог велел ей изгнать демонов из тела ребенка. Когда ребенок перестал двигаться и умер, она почувствовала, что он освободился от этих демонов", – сказал шериф.

По словам Торо, тело мальчика нашли на кровати в его спальне. Следователи полагают, что он погиб еще несколько дней назад и настаивают на вскрытии.

Также отмечается, что общаясь с полицией, мать вела себя психически нестабильно: на месте происшествия она то смеялась, то плакала.

Ранее мы писали о том, что в США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный.