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Мир

Жительница США убила своего ребенка, "изгнав из него демонов"

Ритуальные практики, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 05:36 Фото: pixabay
Шестилетнего ребенка нашли мертвым в своем доме во Флориде (США). Это случилось после того, как представители школьной администрации попросили соцработников проверить семью, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, шериф округа Сент-Люси Ричард Р.Дель Торо рассказал, что его матери, 31-летней Ронде Паулинис, было предъявлено обвинение в убийстве. Мальчик отсутствовал в школе с 14 мая. Следователи полагают, что он был убит 18 мая.

"Из разговора с матерью мы узнали, что она верит, что Бог велел ей изгнать демонов из тела ребенка. Когда ребенок перестал двигаться и умер, она почувствовала, что он освободился от этих демонов", – сказал шериф.

По словам Торо, тело мальчика нашли на кровати в его спальне. Следователи полагают, что он погиб еще несколько дней назад и настаивают на вскрытии.

Также отмечается, что общаясь с полицией, мать вела себя психически нестабильно: на месте происшествия она то смеялась, то плакала.

Ранее мы писали о том, что в США школьник убил всю свою семью, узнав, что он приемный.

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Аксинья Титова
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