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Мир

В Индии арестовали мужчину за провоз 50 ядовитых змей в чемодане

Змея в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 07:09 Фото: Deccan Herald
Мужчина смог провезти в багаже десятки ядовитых змей и попался в аэропорту индийского Мумбаи. Он прибыл из Таиланда и на таможне выдал себя нервозностью, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Deccan Herald, в ходе досмотра в чемодане пассажира нашли 47 ядовитых змей: островных куфий и паукообразных рогатых гадюк. Также мужчине удалось провезти в самолете азиатскую черепаху. Одна из змей не пережила полет.

Фото: Deccan Herald

Ввоз животных в Индию законодательно не ограничен. Однако по закону о защите дикой природы страны, импорт ряда видов, особенно тех, что находятся под угрозой исчезновения или охраняются государством, категорически запрещен. Пассажиры, планирующие перевозку диких животных, обязаны оформить необходимые разрешения заранее.

Индийские таможенники возбудили дело о незаконном провозе животных, перечисленных в различных законах о защите дикой природы.

Ранее мы сообщали, что в Индии наблюдают более чем десятикратный рост числа случаев заражения COVID-19.

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Аксинья Титова
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