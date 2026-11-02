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Мир

Мужчина пережил 28-минутную клиническую смерть и рассказал, что видел

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 01:28 Фото: primeminister.kz
В Австралии 57-летний фитнес-инструктор Филл Здыбел пережил 28-минутную клиническую смерть после внезапного инфаркта. Мужчина рассказал, что видел себя со стороны, пока медики пытались вернуть его к жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 ноября 2026 года Gazet Express, несчастный случай произошел в ноябре 2022 года во время любительского баскетбольного матча в городе Джелонг (штат Виктория). У Здыбела прямо на площадке произошла остановка сердца, вызванная аневризмой коронарной артерии.

Его сын Джошуа немедленно вызвал скорую помощь, а находившаяся в спортивном зале медсестра вне службы сразу приступила к сердечно-легочной реанимации.

"Мужчину экстренно доставили в больницу Джелонга, где он пробыл без сознания трое суток и перенес операцию по стентированию. Только после пробуждения австралиец узнал, что технически находился в состоянии смерти почти полчаса", – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что испытал ощущение выхода из собственного тела и помнит, как смотрел на себя сверху.

"Я никуда не собирался уходить", – заявил Филл Здыбел.

Здыбел убежден, что его спасла случайность и присутствие неравнодушных людей. По его словам, если бы приступ случился в изолированном месте, помощь просто не успела бы прийти вовремя.

Быстрому восстановлению также способствовали отличная физическая форма и позитивный настрой.

Перенесенный опыт кардинально изменил взгляд мастера боевых искусств на жизнь и заставил его пересмотреть планы на пенсию. Мужчина призвал каждого пройти курсы оказания первой помощи, а администрацию всех спортивных и общественных объектов – обязательно оснащать помещения дефибрилляторами.

По данным Фонда внезапной остановки сердца, только в США ежегодно регистрируется около 356 тысяч подобных случаев вне больниц, и почти 90% из них заканчиваются летальным исходом.

А ранее мужчина, который вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых, рассказал, что видел.

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Канат Болысбек
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