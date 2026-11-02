Мужчина пережил 28-минутную клиническую смерть и рассказал, что видел
Как пишет 2 ноября 2026 года Gazet Express, несчастный случай произошел в ноябре 2022 года во время любительского баскетбольного матча в городе Джелонг (штат Виктория). У Здыбела прямо на площадке произошла остановка сердца, вызванная аневризмой коронарной артерии.
Его сын Джошуа немедленно вызвал скорую помощь, а находившаяся в спортивном зале медсестра вне службы сразу приступила к сердечно-легочной реанимации.
"Мужчину экстренно доставили в больницу Джелонга, где он пробыл без сознания трое суток и перенес операцию по стентированию. Только после пробуждения австралиец узнал, что технически находился в состоянии смерти почти полчаса", – говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что испытал ощущение выхода из собственного тела и помнит, как смотрел на себя сверху.
"Я никуда не собирался уходить", – заявил Филл Здыбел.
Здыбел убежден, что его спасла случайность и присутствие неравнодушных людей. По его словам, если бы приступ случился в изолированном месте, помощь просто не успела бы прийти вовремя.
Быстрому восстановлению также способствовали отличная физическая форма и позитивный настрой.
Перенесенный опыт кардинально изменил взгляд мастера боевых искусств на жизнь и заставил его пересмотреть планы на пенсию. Мужчина призвал каждого пройти курсы оказания первой помощи, а администрацию всех спортивных и общественных объектов – обязательно оснащать помещения дефибрилляторами.
По данным Фонда внезапной остановки сердца, только в США ежегодно регистрируется около 356 тысяч подобных случаев вне больниц, и почти 90% из них заканчиваются летальным исходом.
А ранее мужчина, который вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых, рассказал, что видел.