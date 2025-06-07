Илон Маск язвительно отреагировал на пожелания Дональда Трампа

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск пожелал президенту США Дональду Трампу всего хорошего на фоне конфликта с ним, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X (бывшая Twitter) бизнесмен прокомментировал видео, на котором политик заявил журналистам пула Белого дома, что он "просто желает" Маску "всего хорошего".

"Аналогично", – написал Маск.

Likewise — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2025

Илон Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. Предприниматель назвал его "мерзостью" и добавил, что проект существенно увеличит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и возложит на американских граждан непосильное долговое бремя.

В ответ Трамп 5 июня 2025 года заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Американский лидер предположил, что Маск расстроен из-за отмены мандата администрацией Белого дома на электромобили.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".