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Мир

Во Франции мужчина похитил Коран из мечети и поджог его у порога здания

Коран сожгли во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 01:07 Фото: pixabay
Неизвестный мужчина похитил Коран из мечети "Эррама" во французском городе Виллербан, который находится недалеко от Лиона, и поджег священную книгу на выходе из здания, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте совета мечетей департамента Рона, инцидент произошел в ночь на 2 июня.

"Около 3:45 (6:45 по времени Астаны), то есть за 20 минут до призыва к первой молитве, человек, скрывавший лицо, зашел в молельный зал. Он взял экземпляр Корана, поджег его и оставил у входа в здание, прежде чем сбежать", – говорится в сообщении.

Само происшествие в организации назвали "одним из череды нападений, совершенных из ненависти". Представители совета выразили обеспокоенность по поводу негативного отношения к мусульманам, складывающегося во Франции.

Ранее, в 2023 году, президент Казахстана осудил акты сожжения Корана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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