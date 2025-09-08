#АЭС в Казахстане
Мир

Попытка остановить "невидимое кровотечение" обернулась скорой отставкой премьера Франции

правительство Франции уйдет в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 22:32 Фото: wikipedia
Премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге во вторник он должен подать прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, недоверие правительству, просуществовавшему менее девяти полных месяцев, выразили 364 депутата. В поддержку выступили только 194 парламентария.

Статья 50 Конституции предусматривает, что премьер-министр должен подать в отставку президенту страны, если запрошенный им вотум доверия будет отклонен.

Иностранные СМИ пишут, что голосование прошло на фоне растущего госдолга, который по итогам первого квартала уже составлял 114% ВВП, премьер предложил план жесткой экономии объемом в 44 млрд евро, включающий сокращение социальных расходов и отмену праздничных дней. Этот шаг он подал как единственный способ остановить "тихое и невидимое кровотечение", которое грозит Франции потерей свободы и большим числом иностранных кредитов. 

Отметим, что данный состав правительства утвердили во Франции в конце декабря 2024 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
