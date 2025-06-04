Родственники Владимира Жириновского ведут войну за наследство политика

Российский политик Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года из-за последствий коронавируса. С тех пор за наследство лидера ЛДПР идет настоящая борьба, сообщает Zakon.kz.

По информации "РИА Новости", на имущество Владимира Вольфовича, помимо его троих детей, претендуют две племянницы: Елена Листопадова и Наталья Соколова.

Женщины хотели получить две квартиры, земельный участок и дом политика, но суд их не поддержал. Несмотря на это, Листопадова сдаваться не собирается – Елена продолжила борьбу за имущество покойного дяди.

Она обжаловала в суде отказ в иске о признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Кстати, Олег Эйдельштейн признал родство с Жириновским сравнительно недавно – в начале июня прошлого года. Тогда же он прокомментировал получение наследства.

"В завещании фигурируют только лицевые счета отца. Там четко написано, что 70% всех своих сбережений он оставляет партии. Им хватит на две предвыборные кампании. 10% – Университету мировых цивилизаций (УМЦ) и 20% – детям: по 6% на троих. Примерно по 200 млн получилось каждому. Я говорю про счет, на котором было около 3 миллиардов. Все свое получили. Я тоже вступил в наследство. Касательно завещания ни у кого вопросов нет. Довольны или недовольны – не совсем уместные тут слова. Конечно, хотелось бы больше, но я его решения не обсуждаю", – отмечал Эйдельштейн.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Он находился в Центральной клинической больнице с конца февраля, где проходил лечение от осложнений, вызванных COVID-19. Жириновский оставался депутатом Госдумы с момента ее создания в 1993 году и возглавлял ЛДПР более трех десятилетий.

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