Лже-психиатр 20 лет проработала в Национальной службе здравоохранения Великобритании

В Великобритании осудили женщину, которая почти два десятилетия проработала психиатром в системе здравоохранения, не имея на это ни соответствующего образования, ни лицензии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, 60-летняя Жолия Алеми, иммигрантка из Ирана, использовала фальшивый медицинский диплом, чтобы устроиться на работу в Национальную службу здравоохранения (NHS) Великобритании.

На протяжении 20 лет она вела прием пациентов, не обладая квалификацией, и таким образом, по словам прокурора Эдриана Фостера, подвергала их серьезной опасности. Правда всплыла после того, как Алеми попыталась завладеть домом 84-летней женщины, подделав ее завещание. Расследование показало, что это был лишь один эпизод в череде мошенничеств.

Суд признал женщину виновной по трем статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы. За годы фиктивной работы она незаконно заработала более 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

После разоблачения Алеми Британский медицинский совет начал масштабную проверку порядка 3000 лицензий, выданных в 1990-х годах врачам, получившим образование за рубежом.

А ранее в Астане был задержан лжепровидец, "снимавший порчу" через TikTok.

